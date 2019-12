Nella puntata odierna di Vieni da Me, l’attrice calabrese Vittoria Belvedere si è confessata a Caterina Balivo su un particolare episodio della sua vita.

Anche quest’oggi, martedì 17 Dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. Dopo la formidabile puntata di ieri con altrettanti ospiti, Caterina Balivo è stata al timone di un nuovo appuntamento davvero incredibile. Di cui è stata la protagonista indiscussa Vittoria Belvedere. La bella e giovane attrice calabrese, infatti, è stata una delle ospiti di questa puntata dello show di Rai Uno. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una lunga ed inaspettata intervista. Si è raccontata come un libro aperto, Vittoria. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad aneddoti e racconti della sua vita davvero ‘impressionanti’. Non solo, infatti, ha parlato della sua vita privata e della sua carriera, ma anche di un particolare episodio capitatole alcuni anni fa. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Vittoria Belvedere a Vieni da Me: la clamorosa confessione gela tutti

Durante la sua intervista a Vieni da Me, Vittoria Belvedere è stata un vero e proprio fiume in piena. Come dicevamo precedentemente, la giovane attrice ha raccontato ogni minima cosa su di lei, sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Ma non solo. Perché la Belvedere ha raccontato di un ‘particolare’ episodio capitatole qualche anno fa. Ma procediamo con ordine. Alla domanda del Led ‘misterioso’ se aveva mai avuto proposte indecenti nel corso della sua carriera, Vittoria ha risposto senza esitare. “Si”, dice l’attrice. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un racconto davvero clamoroso. Diversi anni fa, racconta Vittoria, un produttore, con il quale era andato a cena per discutere del copione e del ruolo che la protagonista avrebbe avuto, le saltò letteralmente addosso. “Terminata la cena, mi disse di andare a prendere il copione, così non sarei arrivata impreparata il giorno dopo”, inizia a raccontare Vittoria. Spiegando alla padrona di cosa che appena rimasti da soli, il produttore in questione le ha letteralmente saltata addosso. Immediata è stata la sua reazione che, visibilmente spaventata, si è scusata e ha detto: “Non so se ti ho fatto capire cose che non volevo”. Tuttavia, tutto è andato per il meglio. Perché l’uomo in questione, resosi conto dell’atteggiamento dell’attrice, le ha detto: “Scusami, sono inciampato”.