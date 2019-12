Wanda Nara, il sesso con Mauro Icardi: “Non mi vuole neanche vedere”, l’inaspettata rivelazione da Piero Chiambretti a ‘CR4 – La Repubblica delle donne’

Wanda Nara, interrogata da Piero Chiambretti a ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, si è lasciata andare a numerose dichiarazioni, inerenti al suo rapporto col marito Mauro Icardi e alle problematiche lavorative che hanno dovuto affrontare negli scorsi mesi. Ma la rivelazione più succulenta che la conduttrice di Tiki Taka si è lasciata sfuggire, riguarda l’intimità col marito Mauro. Andiamo a scoprire insieme cos’ha dichiarato a Chiambretti…

Wanda Nara, il sesso con Mauro Icardi: “Non mi vuole neanche vedere”

Wanda Nara è stata ospite di Piero Chiambretti a ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, dove hanno affrontato varie questioni, tutte inerenti al marito Mauro Icardi. In primis si è parlato della cessione del calciatore al PSG, nel quale gioca attualmente, e a tal proposito la showgirl si è espressa così: “Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti. Lui è andato in una squadra migliore e più importante. Tutti sanno che il PSG è uno dei club più importanti del mondo”. Poi si è espressa anche su altri due argomenti molto importanti, i rapporti col marito e il calcio femminile… In merito al secondo la Nara si è detta molto dispiaciuta di quanto si legge e accade attualmente. Il calcio femminile, secondo lei, dovrebbe essere considerato al pari di quello maschile, con stessi diritti. Ha infatti dichiarato: “Si deve cambiare questa cosa. Nel 2020 non si possono sentire queste cose sulle donne, siamo tutti uguali e pensiamo tutti alla stessa maniera. Noi donne spesso siamo sottovalutate ma è ora di cambiare”… Per ultimo, ma non per importanza, Wanda ha parlato dei rapporti sessuali col marito Mauro, dichiarando: “Non saprei cosa dire, dovrei provarlo a farlo prima della partita ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere“