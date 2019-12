Andrea Iannone, clamorosa indiscrezione: la ‘proposta’ a Giulia De Lellis

Andrea Iannone, sarebbe emersa una nuova clamorosa indiscrezione sulla sua vita privata: la ‘proposta’ a Giulia

Andrea Iannone e Giulia De Lellis fanno coppia fissa ormai da un po’ di tempo e sembrano davvero super affiatati e complici, grazie anche al fatte che ormai vivono insieme a Lugano. Oltre a far parlare spesso di sé per le loro abitudini di coppia, sono volentieri al centro del gossip mondano per i numerosissimi impegni lavorativi che li vedono protagonisti. Stando a quanto riportato dal settimanale ‘Chi’, il pilota starebbe cercando di convincere la fidanzata a condividere un nuovo importante progetto… Vediamo di che si tratta!

Andrea Iannone, clamorosa indiscrezione sulla sua vita privata: c’entra Giulia De Lellis

Andrea Iannone è nelle ultime ore al centro del gossip mondiale a causa dello scandalo scoppiato in seguito alla sua squalifica dalla Moto Gp. Ma vi ricordiamo che il pilota non è impegnato solamente in pista, ma anche con gli altri mille progetti imprenditoriali che segue e proprio in merito a questo starebbe cercando di coinvolgere l’amata compagna Giulia De Lellis. Stando a quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini ‘Chi’, il pilota, ex compagno di Belen Rodriguez, starebbe cercando di convincere la compagna Giulia a lavorare insieme. Più nello specifico, secondo l’indiscrezione del settimanale, Il pilota in passato aveva provato a lavorare con la ex compagna Belen Rodriguez, non riuscendo a convincere, però, la donna. Ora che la sua relazione con l’argentina si è conclusa e ha ritrovato la serenità al fianco di Giulia de Lellis, probabilmente Iannone si sente pronto per nuove sfide adrenaliniche, che non comprendano stare in sella ad una motocicletta. A detta di ‘Chi’, il pilota vorrebbe far società insieme alla De Lellis, per la gestione dei loro business come celebrities. Per adesso non ci sono altre info, né tanto meno smentite o conferme da parte degli interessati.