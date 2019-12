Anna Tatangelo si spoglia e mostra su Instagram il suo tatuaggio ‘nascosto’: la foto è davvero mozzafiato, fan letteralmente in delirio per la cantante.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate della scena musicale italiana. Compagna di Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto il piccolo Andrea, la Tatangelo ha una voce melodiosa ed emoziona la gente con le sue canzoni. Ma non è tutto. Oltre a essere un’artista affermata e molto apprezzata, Anna è anche una bellissima donna, con un fisico pazzesco e una sensualità innegabile, che non ha problemi a mostrare anche sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, pullula di foto e video che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato e fanno impazzire i fan. Ed è proprio quello che è successo poco fa, quando Anna si è spogliata per i suoi followers, mostrando uno dei suoi tatuaggi più ‘nascosti’: ecco la foto da urlo.

Anna Tatangelo si spoglia su Instagram per mostrare il tatuaggio ‘nascosto’: la foto da urlo

Anna Tatangelo è amatissima dal pubblico, sia per il suo talento che per la sua indiscutibile bellezza e sensualità. Poco fa la cantante ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram e a una di queste ha risposto con una foto senza reggiseno, per mostrare uno dei suoi tatuaggi più ‘nascosti’. Uno dei suoi followers infatti le ha chiesto se per lei fosse più importante essere o apparire, e lei ha risposto con la frase che si è tatuata sul fianco, verso la schiena.

Per farlo, però, ha pubblicato una foto del suo tatuaggio, uno scatto in cui lei è nuda e si copre le parti ‘intime’ con le mani. Il tatuaggio si vede ma la frase non si legge, tanto che lei la riporta come didascalia della foto.