Annalisa provoca i fan su Instagram con una posa e un look da capogiro

La foto di Annalisa Scarrone su Instagram in una posizione super provocante: i fan perdono la testa.

Annalisa Scarrone è una bellezza incredibile oltre che una bravissima cantante. Su Instagram le sue foto infatti attirano sempre moltissimi like, come è successo con l’ultimo scatto. La giovane cantante savonese, ormai di successo nazionale, sta inanellando un successo dopo l’altro. Nata nel programma di Amici di Maria De Filippi la bellissima Annalisa, o Nali, ha fatto uscire da poco il suo nuovo singolo intitolato Vento sulla Luna. La canzone ha ottenuto un grande successo e i fan sono entusiasti.

Annalisa e lo scatto che provoca i fan

Fan entusiasti per Annalisa insomma, sia per le sue canzoni che per la sua bellezza. Su Instagram la cantante infatti pubblica spesso delle foto molto sensuali che attirano l’attenzione di tutti i followers. Esattamente come è successo con l’ultimo scatto pubblicato alcune ore fa che ha attirato l’attenzione di tutti. Annalisa è infatti in piedi con indosso un pantaloncino super short che mostra la sua bellezza. Gambe da urlo, ma non solo. Annalisa ha anche una posa molto accattivante con un dito in bocca che lascia correre l’immaginazione dei fan. Lo scatto su Instagram di Annalisa Scarrone ha così conquistato i fan che hanno premiato la foto con molti commenti positivi. Sei bellissima, è la frase più detta, ma non manca anche chi le chiede come fa a non ammalarsi se è sempre così “nuda”. Accanto alla foto Annalisa ammette di essere un po’ vanitosa, ma spiega anche che quello scatto è stato realizzato quando la ragazza stava per girare il video di Vento sulla Luna. Un abbigliamento giustificato insomma, ma anche qualora non fosse stato per uno shooting lo sappiamo, Annalisa è bellissima e quando si scatta una foto fa comunque impazzire i suoi fan.