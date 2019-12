La showgirl Azzurra Lorenzini è morta: aveva solo 32 anni e, purtroppo, ha perso la sua battaglia contro il cancro: i dettagli.

Una notizia davvero sconvolgente: Azzurra Lorenzini è morta. La giovane showgirl di Pisa è venuta a mancare a soli 32 anni dopo aver combattuto, per più di un anno, una delle sue più grandi battaglie: il cancro. Nota al popolo fiorentino per le sue trasmissioni televisive e canzoni, la bella fiorentina, una volta scoperto il tumore, ha tenuto aggiornati i suoi sostenitori della sua lotta sul suo account social. E non solo. Il brano musicale ‘Letto 23’, scritto per lei da Gianni Errera, descrive alla grande di come il tumore abbia profondamente cambiato la sua vita. A dare l’annuncio della sua dipartita è stato il marito di Azzurra. Che, tramite un post su Facebook, ha chiaramente espresso il suo dolore per questo tragico lutto.

Azzurra Lorenzini è morta: ha perso la sua battaglia contro il cancro

Azzurra Lorenzini aveva scoperto il suo tumore circa un anno fa. E, da quel momento, la sua vita è profondamente cambiata. Tra una radioterapia ed un’altra, la showgirl pisana non perdeva affatto occasione di poter aggiornare i suoi followers sul corso della sua malattia. Non a caso, l’ultimo post pubblicato sul suo Facebook che informa i sostenitori sull’ultima notte trascorsa in ospedale, risale al 13 Dicembre. Pochi giorni prima che smettesse di vivere, quindi. Perché, stando a quanto si apprende dal sito Fanpage, il cuore di Azzurro ha smesso di battere ieri mattina nell’ospedale di Empoli. La situazione del suo tumore è precipitata circa un mese fa. Quando, stando a quanto dichiara suo marito, le metastasi presenti nel suo corpo sono completamente esplose. Determinando così, in meno di un mese, la sua morte.