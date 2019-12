Belen Rodriguez, gaffe sul set: cos’è successo alla showgirl

Pochissime ore fa, Belen Rodriguez si è ripresa mentre era sul set e, soprattutto, mentre era la protagonista di una ‘clamorosa’ gaffe: cos’è successo.

È reduce da un clamoroso successo di Tu si que Vales, Belen Rodriguez. Eppure, nonostante i suoi continui e numerosi impegni lavorativi, non si stanca mai. In queste ultime ore, stando ad alcune Instagram Stories condivise sul suo profilo, la bella argentina è stata la protagonista di un nuovo shooting fotografico. “Ultimo dell’anno”, scrive la moglie di Stefano De Martino come didascalia ad uno di questi ultimi scatti. Ma non è finita qui. Perché, scorrendo tra le IG Stories, è chiaramente visibile una ‘clamorosa’ gaffe che l’argentina ha commesso sul set. Di che cosa parliamo? Ovviamente, com’è solito nostro fare, vi sveleremo tutti i dettagli. Ecco cosa occorre sapere.

Belen Rodriguez, la gaffe sul set: cosa è successo alla showgirl

Pensavate che dopo la finale di Tu si que Vales, Belen Rodriguez si godesse il meritato riposo in previsione del Natale? Assolutamente no! Anzi. Appena terminato l’impegno con lo show del sabato sera, la showgirl argentina si è buttata a capofitto in un nuovo progetto lavorativo. E, se vogliamo essere precisi, in un nuovo shooting fotografico. Beh, data la sua bellezza, è più che ovvia la sua carriera da modella. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, è proprio sul set di quest’ultimo shooting che la bella argentina è stata la protagonista di una gaffe. Curiosi di sapere cos’è successo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. È proprio questa gaffe che, pochissime ore fa, Belen Rodriguez ha ‘documentato’ sul suo canale Instagram. Tralasciando l’errore ortografico di ‘pastici’ che, data la provenienza straniera, è più che perdonabile, l’argentina è stata colta da un ‘imprevisto’ con i brillantini. Ebbene si. I brillantini posti sulla sua mano anziché ‘volare’ al suo soffio, sono rimasti completamente ‘spiaccicati’ sulla sua mano. Una gaffe inosservata, ovviamente. Ma che, dato il suo smagliante sorriso, l’ha realmente divertita.