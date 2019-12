Christian De Sica, l’incredibile e inaspettato annuncio ai fan: “Lascio Roma, è troppo caotica”, ecco dove si trasferisce il grande attore.

Christian De Sica è uno degli attori che hanno fatto la storia del cinema italiano e in particolare della commedia. Come suo padre, il grande Vittorio De Sica, è amatissimo dal pubblico, e tutti i suoi film sono stati un successo e continuano a essere ricordati da tutti. Sposato da quasi 40 anni con Silvia Verdone, sorella del grande Carlo, Christian è un romano ‘doc’, e tutti lo conoscono per le sue battute rese ancora più divertenti proprio dalla sua marcata cadenza romana. A quanto pare, però, starebbe per compiere un passo davvero inaspettato, come lui stesso ha annunciato. L’attore infatti sembra intenzionato a lasciare la sua città, per trasferirsi in un luogo meno caotico: ecco dove.

Christian De Sica, l’annuncio spiazza tutti: “Lascio Roma”, ecco dove vuole trasferirsi l’attore

Christian De Sica è amatissimo dal pubblico e una delle sue caratteristiche è proprio la marcata ‘romanità’. Pur amando tantissimo la sua città, però, l’attore ha annunciato che intende lasciarla, perché è diventata troppo caotica. Durante un evento per la presentazione del suo ultimo film, De Sica ha infatti dichiarato di volersi trasferire in Campania, più precisamente a Castellammare di Stabia, centro che si affaccia sul mare e che vanta anche alcuni importanti reperti archeologici romani. Vicinissimo a Sorrento e a Capri, dove Christian ha una casa, sarebbe il luogo ideale per lui, che potrebbe attraccare al porto la sua barca e girare la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, che tanto amava anche suo padre.

“Ho deciso di andare a vivere a Castellammare, come sognava mio padre”, ha detto De Sica, che non vuole andare a vivere a Napoli perché trova la cittadina stabiese più tranquilla. Le sue parole saranno vere o si tratterà soltanto di un desiderio ancora poco concreto? Non ci resta che aspettare e scoprire insieme nuovi eventuali sviluppi.