Emma Marrone sta vivendo un momento davvero d’oro. Uscita da un periodo molto delicato, durante il quale ha dovuto affrontare un intervento per un problema di salute importante, la bella e grintosa Emma è tornata più forte di prima e ha cominciato a girare per presentare il suo album Fortuna. Dopo il singolo ‘Io sono Bella’, che ha avuto un successo incredibile, stanno uscendo man mano le altre canzoni del disco. In questo periodo natalizio, però, Emma ha deciso di prendersi una piccola pausa di qualche giorno per ricongiungersi alla sua famiglia in Salento. Legatissima ai suoi cari, la cantante stavolta l’ha fatta davvero ‘grossa’, e ha pubblicato su Instagram le immagini dei suoi mentre erano a letto: ecco cosa ha ‘combinato’.

Emma Marrone, il papà è in mutande e la mamma a letto: cosa ha combinato la cantante

Emma Marrone ha deciso di fare una sorpesa ai suoi genitori, presentandosi a casa tre giorni prima del previsto. La cantante, infatti, ha raccontato che sarebbe dovuta scendere il giorno 20 dicembre, ma a deciso di tornare il 17, e d’accordo con suo fratello Checco, ha colto di sorpresa i suoi genitori. Poco fa la cantante ha pubblicato in differita tutti video registrati ieri durante il viaggio di ritorno, nei quali spiega ai fan le sue intenzioni. Una volta atterrata, Checco è andato a prenderla e l’ha portata a casa, dove è arrivata intorno a mezzanotte.

Emma ha ripreso anche il momento in cui è entrata, cantando, in camera dei suoi, per mostrare a tutti la loro reazione. La cosa particolare, però, è che i suoi genitori erano a letto, la madre quasi addormentata e il padre in mutande. La gioia di rivedere la figlia, però, è stata tale da non fare troppo caso all’outfit. La Marrone ha emozionato tutti con questo momento ‘familiare’ e ha annunciato che adesso che è tornata a casa, per lei, è davvero Natale.

