Federica Nargi in costume: fisico da urlo, spunta il tatuaggio proprio lì

Pochissime ore fa, Federica Nargi ha pubblicato una deliziosa foto in costume: il suo fisico è da urlo, ma spunta un tatuaggio proprio lì.

Vanta di una bellezza davvero smisurata, Federica Nargi. Sin dal suo primo esordio sul bancone di Striscia la Notizia, la giovane romana ha riscosso un successo davvero assoluto. Non soltanto per la sua simpatia e semplicità, ma anche il suo fascino ed, ovviamente, innata eleganza. Tanto che, seppur siano passati anni dal suo debutto televisivo, è senza alcun dubbio la velina che più sta nel cuore di tutti gli italiani. Non a caso, il numero di followers che Federica ha su Instagram è davvero spropositato. A proposito, avete visto l’ultima foto che vi ha condiviso? Ecco. In suddetto scatto, la bella Nargi si lascia immortalare in costume. Oltre che la sua smisurata bellezza, è impossibile non notare quel tatuaggio che spunta proprio lì.

Federica Nargi in costume: spunta il tatuaggio ‘piccante’ proprio lì

Non è assolutamente la prima volta che Federica Nargi pubblica delle foto davvero mozzafiato. La sua è una bellezza più unica che rara, c’è da dirlo. Ed è proprio per questo motivo che, com’è giusto che sia, l’ex velina di Striscia la Notizia non perde mai occasione di poterla ‘sbandierare ai quattro venti’. L’ultima foto, condivisa sul suo account Instagram, non a caso, è davvero fenomenale. Come dicevamo precedentemente, infatti, la bella compagna di Alessandro Matri si lascia immortalare in costume. Insomma, una foto non affatto adatta alla stagione attuale, ma che, senza alcun dubbio, avrà alzato la temperature dei suoi followers. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in basso, oltre che la sua infinita bellezza ed eleganza, non si può fare a meno che notare un tatuaggio ‘piccante’ che spunta propri lì. Ecco i dettagli:

Voi ci avete fatto caso? Ecco. Si vede chiaramente, dal ‘pezzo di sotto’ del costume spunta fuori quella fantastica stellina tatuata all’altezza dell’inguine. Davvero incantevole, vero?