Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Gemma e Juan dormono insieme, ma lui dichiara che non ci sia chimica.

La storia d’amore tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano al Trono Over di Uomini e Donne sta appassionando sempre più spettatori. Maria De Filippi, va detto, è un genio in questo senso e così, dalle anticipazioni di Uomini e Donne, scopriamo che i due hanno trascorso una notte insieme, ma il povero Juan sembra non essere riuscito a tenere alto l’onore. In tutti i sensi. Secondo quanto riporta ilvicolodellenews, infatti, l’uomo avrebbe trascorso la notte con la dama di Torino, ma le cose non sono andate per il meglio.

Juan a Torino da Gemma, ma Armando lo accusa pesantemente

Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne avrebbe infatti raccontato che lei e Juan hanno trascorso la notte insieme, ma che lui si è addormentato vestito senza concludere nulla con la povera Gems. In studio volano così accuse nei confronti del Ciano che, a detta di Armando, non è nemmeno un vero dentista, ma solo un tecnico. Inoltre avrebbe sentito la sorella di Incarnato e Armando, in studio, ha fatto riprodurre gli audio così che tutti potessero farsi un’idea. Inoltre pare che Juan abbia anche incontrato la sorella di Armando, e abbia fatto pure il cascamorto. Il corteggiatore di Gemma si difende, sostiene che sia solo una sua amica, ma invece le prove questa volta ci sono e così sembra sempre più palese a tutti che Juan non sia realmente interessato a Gemma. “Io me ne vado perché questo è un modo scostumato di questa persona di dire cose che non sono vere” chiosa Juan, ma dopo poco torna a sedersi.

Gemma e Juan Luis a letto insieme: “Non c’è chimica”

La Galgani racconta poi che Juan Luis ha fatto una serata e le aveva chiesto di accompagnarlo per poi andare a Napoli in alcuni locali dai suoi amici. Maria De Filippi così interviene e chiede alla donna se sente che Juan la stia usando. La Galgani, disperata, ammette che forse il rischio c’è. Alla fine esce dallo studio piangendo e la raggiunge Tina. Per una volta le due seppelliscono l’ascia di guerra e Gemma piangerà sulla sua spalla. Juan intanto tace, non proferisce parola facendo così schizzare alle stelle i dubbi sulla sua presenza a Uomini e Donne.