Giulia De Lellis racconta senza filtri a “Vanity Fair” un episodio veramente terribile vissuto con il suo fidanzato Andrea Iannone

Dopo la tempesta esce sempre il sole. Giulia De Lellis è tornata a sorridere accanto ad Andrea Iannone dopo la storia travagliata con Andrea Damante. L’influencer, intervistata da Vanity Fair, è tornata sul rapporto con l’ex tronista, svelando il momento in cui ha capito che il suo sentimento fosse finito: “Eravamo in Kenya, all’alba di una mattina spettacolare. Eravamo insieme, io e lui, su una mongolfiera. Sotto di noi la savana, gli animali, un panorama mozzafiato. Però lo stavo guardando da sola, anche se c’era lui accanto a me. In quel momento ho capito che l’amore non basta“.

Giulia è fidanzata con Andrea Iannone da qualche mese. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore, ma all’inizio non è stato di certo facile. L’influencer romana ha dovuto accettare le passioni del suo nuovo fidanzato, così come lui ha accettato quelle di Giulia. Iannone, come sappiamo, è un motociclista (di recente sospeso per doping) e correre per lui è anche una passione, oltre che un lavoro. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, la De Lellis ha raccontato un episodio da brividi vissuto con il suo nuovo fidanzato: “Una volta, quando l’ho visto cadere, mi si è fermato il cuore. In pista, i rumori sono assordanti, non sentivo più niente. Poi l’ho visto rialzarsi, mi sono detta, si sarà rotto un dito o una gamba, ma almeno è vivo“. Fortunatamente la De Lellis sembra aver superato questa paura e adesso, quando segue il suo fidanzato in pista, è molto più tranquilla.

I due sono andati a vivere insieme a Lugano, ma il loro sogno è quello di costruire una famiglia.