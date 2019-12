Guendalina Canessa pubblica un nuovo super scatto su Instagram, ma l’abito è troppo corto… La showgirl alza la gamba e…

Guendalina Canessa è un vero e proprio vulcano in piena, da ex gieffina, a fashion influencer ad opinionista di Barbara D’Urso, non si ferma mai! Nonostante i tantissimi impegni lavorativi che si trova a dover affrontare quotidinamente, riesce comunque a ritagliare uno spazio quotidiano da poter dedicare ai propri follower, con cui condivide i segreti di bellezza, i consigli sugli acquisti e i look che indossa nel tempo libero o per le serate in TV. Proprio stasera la bella Canessa ha condiviso con noi un look davvero spettacolare… Ma anche molto Hot!

Guendalina Canessa, l’abito è troppo corto: alza la gamba e… La foto su Instagram

Guendalina, come moltissime sue colleghe influencer, tiene in modo particolare alla forma fisica che cura in modo maniacale, attraverso l’attività fisica e un’alimentazione attenta. La Canessa è un’amante della moda, come si può notare anche dal suo profilo Instagram Ufficiale, sono tantissimi gli scatti che condivide con i suoi fan in cui presenta gli outfit all’ultimo grido che acquista. Proprio poche ore fa la fashion influencer ha deciso di condividere con tutti noi uno dei suoi ultimi acquisti. Un bellissimo abito in lana pettinata fucsia! L’abito è un monospalla in lana pettinata a trama fine, sul davanti porta un risvolto che copre il seno prosperoso. L’abito è abbinato ad un paio di stivali alti in pelle, dello stesso colore, con la punta laccata nera. Guendalina ha sfoggiato un sorriso meraviglioso e non solo l’abito le sta d’incanto, ma è anche pericolosamente corto, tanto da mettere in mostra le gambe scolpite e toniche!

Non ci resta che fare i nostri complimenti a Guendalina per la scelta del vestito, che le sta davvero d’incanto!