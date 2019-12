Sembrerebbe che il difensore della Roma Aleksandar Kolarov sia pronto a chiedere il divorzio da sua moglie: Cristina Buccino sarebbe la sua nuova fiamma.

Dapprima calciatore dell’Inter ed, attualmente, difensore della Roma, Aleksandar Kolarov è finito al centro del gossip. Secondo un portale serbo Viraltab, il calciatore serbo sarebbe pronto a chiedere il divorzio da sua moglie Vesna. Dopo ben 12 anni di relazione e una tradimento già perdonato, i due sembrerebbero essere sul procinto di dirsi ‘addio’ per sempre. Da quanto trapelato dal portale, sembrerebbe che Aleksandar abbia iniziato una frequentazione con Cristina Buccino. Ebbene si. La bellissima e sensualissima modella di origini calabresi avrebbe fatto breccia nel terzino sinistro della Roma. Ma non solo. Perché, grazie a questa clamorosa indiscrezione data dal portale, sembrerebbe esserci dell’altro. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Kolarov, la clamorosa indiscrezione: la sua nuova fiamma sembrerebbe essere Cristina Buccino

Come dicevamo precedentemente, stando a quanto rivelato dal portale Viraltab, sembrerebbe che Kolarov abbia una nuova fiamma. Dopo ben 12 anni di matrimonio con Vesna, sembrerebbe che il serbo sia pronta a chiederle il divorzio. Da quanto si apprende, la loro non è stata una relazione ‘sana’. Già diversi anni fa, la donna ha perdonato una relazione clandestina di suo marito. Dalla quale, addirittura, sarebbe nata anche una figlia. Adesso, però, la situazione è differente. Non soltanto, infatt, il terzino sinistro si trova a Roma, città della squadra in cui milita, completamente da solo, ma sarebbe proprio qui che avrebbe conosciuto la sua fiamma. Ma chi è? Stando alla clamorosa indiscrezione lanciata dal portale serbo, sembrerebbe essere Cristina Buccino. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che i due si siano conosciuti nella Capitale. Che, addirittura, avrebbero iniziato una relazione. E che starebbero aspettando la firma del divorzio per ufficializzare la loro relazione. Ovviamente, sia chiaro. Al momento, non c’è nulla di certo. Si parla, infatti, di indiscrezioni. Attendiamo, perciò, ulteriori sviluppi.

Per ulteriori news su Kolarov e Buccino –> clicca qui