Attualmente al timone di All Together Now, Michelle Hunziker è, senza alcun dubbio, una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. Con la sua bellezza, spontaneità ed, ovviamente, simpatia, la presentatrice riscuote un successo davvero assoluto. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi programmi che, sotto la sua conduzione, vantano di uno share davvero pazzesco. Dal punto di vista lavorativo, insomma, per Michelle procede tutto alla grande. Anche nella sua vita privata, è vero. Tuttavia, non è stato sempre rose e fiori. Stando a quanto confessato in una recente intervista per il settimanale Oggi, in passato ha subito delle violenza fisiche. Ecco le sue parole choc.

Michelle Hunziker, confessione choc: “Sono stata picchiata da un uomo”

In questa recente intervista per il settimanale Oggi, Michelle Hunziker è stata un vero e proprio libro aperto. Ha, infatti, parlato di tutto. E, soprattutto, non ha tralasciato nulla. A partire, quindi, dal suo rapporto con Tomaso Trussardi. Fino a trattare di un argomento molto caro a lei e, soprattutto, alla nostra società. Parliamo, infatti, della violenza sulla donne. Siamo nel 2020 e, come ben sapete, i casi di femminicidio sono sempre più frequenti e numerosi. A tal proposito, per la prima volta, la conduttrice svizzera ha fatto una confessione davvero choc. Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale, la bella Hunziker ha raccontato di aver subito, seppur in precedenti relazioni amorose, violenza fisica. Non ha voluto svelare ulteriori dettagli, com’è giusto che sia. Anche se ha tenuto a sottolineare che questa esperienza di cui parla non fa affatto riferimento a nessuno dei suoi mariti. Piuttosto, di qualcosa che le è accaduto molto prima. Nonostante le sia capitato anni fa e, quindi, da giovane, Michelle ha avuto una gran forza d’animo. Al giornale, infatti, la conduttrice ha anche raccontato di quando è riuscita a dire ‘basta’ a tutto ciò. Riuscendo, quindi, ad uscirne. Chapeau, cara Michelle!

