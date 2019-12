Michelle Hunziker totalmente inedita: il video fa esplodere Instagram

Michelle Hunziker ha deciso di cominciare una nuova avventura: dalla presentazione alla musica con la produzione di J-Ax.

Dopo il successo televisivo conquistato con la brillante conduzione di All Together Now, Michelle Hunziker si è lasciata conquistare dal desiderio di fare musica senza rinunciare al suo ottimismo e alla sua enorme capacità comunicativa. Il primo video pubblicato sul suo account ufficiale Instagram ha già conquistato moltissimi like e un numero impressionante di commenti.

Michelle Hunziker e il video di Ciapet

Si chiama Ciapet il primo singolo di Michelle Hunziker, prodotto nientemeno che da un mostro sacro del rap italiano, lo stesso J – Ax che ha affiancato Michelle alla guida dell’apprezzatissimo nuovo talent All Together Now. E forse proprio preso dalla foga di individuare nuovi talenti, il rapper ha deciso di investire in quello musicale di Michelle, che non aveva ancora esplorato fino in fondo le proprie capacità canore.

Il testo del singolo parla del bisogno di “darsi una mossa” per cambiare il mondo rendendolo un posto migliore. Al di là del titolo ironico (in dialetto milanese “ciapet” vuol dire “sederino”), il primo video di Michelle Hunziker non rinuncia a trasmettere un messaggio importante rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

Il video è allegro e coloratissimo, nel perfetto stile di Michelle, e si avvale della collaborazione di Alborosie. Quest’ultimo è un famoso cantante reggae estremamente legato alle tematiche ambientali ed ecologiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 16 Dic 2019 alle ore 5:48 PST

Michelle Hunziker ha pubblicato il video prima nei post di Instagram (inserendone soltanto un estratto), mettendolo poi anche nelle storie in evidenza. L’accoglienza da parte dei follower è stata eccezionale: in pochi giorni il video ha collezionato oltre 400.000 like e oltre 200.000 commenti, tutti entusiasti per l’ottima performance di Michelle, che oltre a ballare si esibisce nel video in diversi passi di danza e coreografie. Un bel risultato positivo dopo le critiche che purtroppo sono arrivate via social dopo Amici Celebrities.