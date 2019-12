Raoul Bova e Rocio Morales beccati in un momento ‘intimo’: la maglia di lei va giù, Istagram si infiamma per lo scatto ‘rovente’, fan in delirio per la coppia.

Raoul Bova e Rocio Morales sono una coppia davvero bellissima. Belli e innamorati, sono amati dal grande pubblico, che li segue anche sui social. Bova sta vivendo un momento non facile per la perdita di sua mamma Rosa, alla quale ha dedicato dolci parole su Instagram, così come ha fatto anche la sua compagna e madre delle sue figlie Luna e Alma. L’attore e la sua bellissima Rocio non sono particolarmente attivi sui social, ma poco fa hanno fatto impazzire i fan con uno scatto ‘rubato’, che li ha beccati in un momento ‘intimo’. I due sono sul divano, la maglia di lei va sempre più giù e Instagram si infiamma: ecco la foto mozzafiato.

Raoul Bova e Rocio Morales, la foto mozzafiato in un momento ‘intimo’: la maglia va giù, Instagram si infiamma

Raoul Bova e Rocio Morales hanno infiammato Instagram poco fa con uno scatto davvero da urlo, in cui i due attori sono in un momento ‘intimo’, che hanno deciso poi di condividere con i loro tanti followers. Stesi sul divano abbracciati, Raoul e la sua compagna guardano l’obbiettivo facendo delle espressioni ‘strane’, giocose, che fanno divertire chi guarda la foto. “Non sarà la nostra foto migliore, ma è la più vera! Perché noi siamo così”, scrive Rocio nella romantica didascalia della foto. Poi l’attrice aggiunge un inaspettato retroscena, ovvero che a scattare la foto è la loro piccola Luna.

La particolarità dello scatto è che la maglia di Rocio scende giù e lascia la spalla scoperta, dando alla foto anche un pizzico di sensualità, vista l’incredibile bellezza dell’attrice. Lo scatto rimane però giocoso e soprattutto immagine di un momento intimo e familiare della coppia, che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI