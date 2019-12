‘Salemme, il bello… della diretta’, anticipazioni 18 dicembre: cast e trama del secondo appuntamento con l’attore comico su Rai 2

Questa sera andrà in onda il secondo, dei tre appuntamenti con lo spettacolo ideato e messo in scena dall’attore comico Vincenzo Salemme. Lo spettacolo, iniziato settimana scorsa, ha riscosso un buon successo grazie alle idee brillanti e divertenti portate in scena dall’artista. Salemme non è solo, però, in questo spettacolo, è infatti accompagnato da alcuni colleghi artisti. Ma andiamo a vedere insieme cos’è successo durante il primo appuntamento tv, e quali sono le anticipazioni di questa sera.

Vincenzo Salemme, sarà protagonista di 3 esilaranti serata, all’insegna del divertimento e della riflessione. Il primo appuntamento, andato in onda settimana scorsa, portava il titolo: Di mamma ce n’è una sola, trattava, come potete ben immaginare, i rapporti che si instaurano con le madri. Per quanto riguarda l’appuntamento di questa sera invece, sempre in onda su Rai 2, è intitolato: Sogni e Bisogni. Opera andata in onda per la prima volta, nel 1995, riscuotendo un discreto successo. L’opera in questione, tratta il confronto tra Rocco e un simpaticissimo signore, impersonato da Salemme. Rocco avvia un discorso molto interessante con quest’uomo loquace ed elegante, che poi però si rivelerà essere tutt’altra persona. L’uomo interpretato da Salemme infatti, non è affatto un uomo! E’ l’organo riproduttivo di Rocco, che sceglie di allontanarsi dal corpo del proprietario e assumere sembianze umane, per un motivo molto preciso. L’organo vorrebbe convincere il padrone a cambiare vita e a scollarsi di dosso la sua infelicità, dovuta dal rapporto ormai appassito con la moglie e i due figli. Oltre Salemme, nel cast possiamo trovare: Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli e Luana Pantaleo.