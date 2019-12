Al Bano e Romina tornano sul palco dell’Ariston per Sanremo 2020: non saranno in gara, ma saranno super ospiti della settantesima edizione del Festival.

Manca davvero poco all’inizio di Sanremo 2020: dal 4 all’8 febbraio al Teatro Ariston il famoso Festival italiano festeggerà i suoi 70 anni. E’ un evento davvero importante in Italia e quest’anno sarà condotto e diretto da Amadeus. Gli ospiti saranno incredibili ed alcuni sono già stati annunciati: vedremo Roberto Benigni tornare sul palco dell’Ariston dopo tanti anni. L’ospite internazionale annunciato è Lewis Capaldi, cantante scozzese di soli 23 anni ma con una voce che ha fatto innamorare tutti. Sono stati confermati due ospiti eccezionali che non saranno in gara.

Sanremo 2020, Al Bano super ospite del Festival insieme a Romina Power: “Per la gara non ho l’età”

Dopo diversi giorni Al Bano torna a parlare: pochi giorni fa è scomparsa la sua mamma, Jolanda Ottino, ed il dolore è stato troppo forte. A Porta a Porta il famoso cantante ha fatto sapere che salirà sul palco dell’Ariston per la settantesima edizione di Sanremo ma in qualità di ospite. Tornerà insieme alla sua Romina: saliranno sul famoso palco italiano dopo la partecipazione del 2015.

“Ci sarò al Festival di Sanremo non come concorrente ma come ospite d’onore. Non ho più l’età per la gara” ha spiegato scherzando il cantante di Cellino San Marco a Porta a Porta. Dopo 4 anni, i famosi interpreti di ‘Felicità‘ canteranno insieme sul palco del Festival: il loro ritorno è atteso con grande gioia. Nell’84, con la canzone citata poco fa, i due si classificarono al secondo posto nella classifica della gara. Fu un vero e proprio successo. Insieme inoltre hanno partecipato sedici volte come ‘Big’ e sole due volte come super ospiti. Il pubblico di Rai Uno non vede l’ora di riempire i loro giorni da Festival anche insieme ai due ex coniugi.