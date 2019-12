Taylor Mega, il completino per l’allenamento è attillato e trasparente: lei mostra un ‘dettaglio’ del suo lato B e le storie Instagram diventano ‘di fuoco’.

Taylor Mega è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati e discussi del momento. Bella e disinibita, l’influencer infiamma ogni giorno i suoi followers con foto e video che mostrano il suo corpo mozzafiato. Alcuni, però, la criticano per questo, come si è visto in tv, durante la furiosa lite tra Taylor e Antonella Elia a CR4 – La Repubblica delle Donne, replicata poi a ‘Live – Non è la D’Urso‘, dove l’influencer è stata invitata ad affrontare le 5 temutissime sfere. Insomma, Taylor in questo momento è un personaggio di spicco anche in tv e come sempre è molto attiva sui social. Poco fa ha pubblicato un video davvero da capogiro, in cui indossa un completino da allenamento super attillato: ecco le immagini che hanno fatto impazzire i fan.

Taylor Mega, completino super attillato: ecco il dettaglio del suo lato B, video ‘bollente’

Taylor Mega è sempre attiva sui social e di certo sa come far impazzire i suoi tantissimi fan. L’influencer ha pubblicato poco fa un video davvero mozzafiato, in cui mostra ai fan il suo completino per l’allenamento. Contenta di poter tornare in palestra dopo alcuni giorni in cui non è stata molto bene, Taylor mostra il suo outfit da urlo. Un completino con top e leggings rossi. “Amo molto il rosso, ormai lo sapete”, dice nel video. Il loook di Taylor è mozzafiato, perché è particolarmente attillato e mette in evidenza le sue forme esplosive.

Poi l’influencer fa uno zoom sul suo lato B per mostrare un particolare ‘dettaglio’, ovvero un orsetto disegnato proprio sul suo sedere. Lo zoom mostra la trasparenza dei suoi leggings, che rende il video davvero ‘bollente’. Guardate anche voi!