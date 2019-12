Andrea Dal Corso e Teresa Langella si separano dopo poco dalla convivenza: ecco il motivo, ma è uno stop solo temporaneo.

Il programma Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, dà vita a molte coppie che, spesso, trasformano la loro vita dopo aver trovato il fidanzato. Abbiamo visto tornare in studio Lorenzo e Claudia, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e sappiamo anche che Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono tornati “a casa”, per raccontare a Maria come stanno andando le cose.

La storia tra Teresa e Andrea: dal no alla convivenza

Teresa e Andrea hanno avuto un percorso un po’ complicato. Subito lui le aveva detto di no, ma dopo si era ricreduto e aveva fatto l’impossibile per riconquistarla. Riuscendoci. Oggi i due sono una coppia molto felice e, come racconteranno a Uomini e Donne, la loro vita di oggi è rosea. Però. C’è un però. I due sono innamoratissimi, come abbiamo detto, ma dopo aver convissuto per un po’ dovranno separarsi. Sono a Milano insieme, lo sappiamo, ma per un po’ la convivenza dovrà attendere.

Teresa Langella lascia Andrea, ma solo per un impegno di lavoro

Una separazione forzata, a livello lavorativo, che nulla ha a che fare con i sentimenti. Infatti la Langella spiegherà in studio a Maria De Filippi che, per un impegno di lavoro sarà costretta a stare a Roma per un bel po’ di tempo. Non si parla di fine del sentimento, ma semplicemente di un impegno di lavoro. La coppia sicuramente cercherà di vedersi anche durante questo periodo lontani, ma per parlare di vera convivenza bisognerà aspettare ancora un po’.

Teresa Langella parla di Giulio Raselli

Maria De Filippi chiederà poi alla coppia di rimanere in studio ancora per un po’ e commentare la situazione del trono di Giulio. Raselli ha fatto una bellissima esterna con Giulia, la sua corteggiatrice. Secondo la Langella, che si è commossa nel vedere i due insieme, Giulio è più orientato verso Giulia, ma allo stesso tempo sostiene che uno come Raselli, con il carattere forte che ha si troverebbe sicuramente meglio con Giovanna. Chi sceglierà quindi Giulio? Ma soprattutto che cosa terrà Teresa lontana da Andrea? Cosa dovrà fare a Roma?