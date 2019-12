Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, c’è stata una ‘toccatina’ ai danni di Gianni Sperti: le mani sono finite proprio lì

Oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La puntata si è aperta con la classica ‘pesata’ di Tina Cipollari. Nonostante l’opinionista abbia dichiarato di non volersi pesare, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio la bilancia. La Cipollari ha accettato l’invito di Maria e si è avvicinata alla bilancia insieme a Gianni, che la sorreggeva e la aiutava a farla salire. Il peso, però, non sembrava giusto.

Uomini e Donne, Gianni Sperti toccato proprio lì

Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne c’è stata la classica pesata di Tina Cipollari. La bilancia, però, sembrava taroccata. L’asticella, infatti, si fermava attorno ai cento chilogrammi, di certo non il peso dell’opinionista del programma. In realtà, mentre la Cipollari era sulla bilancia, Gianni aggiungeva un piede e aumentava il peso. Una volta scoperto il trucco, l’opinionista ha dato un colpo a Gianni e l’ha toccato proprio lì, dove non batte il sole. In studio non tutti se ne sono accorti, anche se il tocco è stato abbastanza evidente. Gianni sembrava un po’ imbarazzato e a quel punto si è allontanato per non rischiare di subire un nuovo ‘colpo basso’. Tina, subito dopo, si è pesata nuovamente e stavolta la bilancia riportava il peso giusto.

I siparietti tra Tina e Gianni sono sempre molto simpatici. I due opinionisti sono due volti storici del programma di Maria De Filippi. Nonostante in studio abbiano un rapporto d’amore e odio, lontani dalle telecamere pare che tra di loro ci sia un grosso rispetto reciproco. I telespettatori li amano e risulta davvero difficile immaginare il programma senza di loro.