Pochissime ore fa, Michelle Hunziker ha ripreso, sul suo canale Instagram, sua figlia Aurora in un momento davvero ‘particolare’: i dettagli.

È, senza alcun dubbio, il personaggio del momento, Michelle Hunziker. Dopo l’eccezionale conduzione di Amici Celebrities, la bella svizzera si è cimentata nella seconda edizione di All Together Now, talent show di Canale 5 condotto insieme a J-Ax. Ecco. In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di questa sera, è bene che voi sappiate che, pochissime ore fa, la conduttrice svizzera si è data alla pazza gioia. Ebbene si. In occasione delle feste di Natale, la bella moglie di Tomaso Trussardi è stata la protagonista di una piacevole serata in compagnia di altri Vip e, soprattutto, di sua figlia Aurora. Ecco. È proprio quest’ultima che è stata ‘beccata’ dalla mamma durante un momento davvero ‘particolare’. Ecco a che cosa ci riferiamo.

Aurora Ramazzotti ripresa proprio in quel momento da Michelle Hunziker: cos’è successo

Il legame che c’è tra Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti è davvero speciale, c’è da ammetterlo. La conduttrice svizzera è diventata madre davvero giovanissima. È proprio per questo motivo che, con la sua primogenita, ha un rapporto più da amica che da genitore. Certo, alcune settimane fa, Aurora ha raccontato un particolare aneddoto sul loro rapporto. Ma, in linea di massima, il loro legame è davvero unico. Lo si evince, senza alcun dubbio, da quest’ultime Instagram Stories che la conduttrice svizzera ha condiviso sul suo account social. Sia lei che sua figlia, come dicevamo precedentemente, hanno trascorso una piacevole serata in compagnia di tantissimi altri Vip. Ed è proprio in quest’occasione, tra l’altro, che la giovane Ramazzotti è stata ‘beccata’ dalla madre in un momento ‘particolare’. Di cosa parliamo? Ecco le immagini:

Nulla di scandaloso, quindi. Piuttosto, Michelle ha ripreso sua figlia mentre si esibisce sulle note di ‘All i want for Christmas is you’ di Mariah Carey. Una performance, ammettiamolo, che ha incantato davvero tutti. Compreso il suo fidanzato Goffredo.