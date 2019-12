Belen Rodriguez infiamma Instagram: la scollatura dell’abito è molto profonda, la ripresa dall’alto rende il tutto ancora più ‘bollente’, fan in delirio per l’argentina.

Belen Rodriguez non ha certo bisogno di presentazioni. Bellissima e sempre sensuale come poche, l’argentina è davvero amatissima dal pubblico, oltre che per la sua professionalità, anche per la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato, che spesso mostra anche sui social. Attivissima soprattutto su Instagram, Belen condivide con i suoi followers tutto quello che fa, dai momenti di lavoro a quelli più ‘intimi’ e familiari con il marito Stefano De Martino e il loro piccolo Santiago. Poco fa la conduttrice di Tu Si Que Vales ha pubblicato alcune stories davvero ‘bollenti’, in cui si riprende dall’alto e mostra la sua scollatura profonda: ecco i video che hanno mandato Instagram in tilt.

Belen Rodriguez, la scollatura infiamma Instagram: ripresa dall’alto, il video è ‘bollente’

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. L’argentina è davvero bellissima e super sensuale, e poco fa ha pubblicato una serie di Instagram stories davvero da urlo, in cui mostra la sua scollatura esplosiva. Dopo uno shooting davvero irresistibile, in cui si è fatta fotografare senza vestiti, ‘Belu’ è andata a cena con i suoi collaboratori, con un abito in seta color carne, effetto lingerie, già di per sé piuttosto sexy. Ma non è tutto.

Belen si è ripresa dall’alto e ha inquadrato più volte la profonda scollatura del suo vestito, che lascia intravedere qualcosa di ‘troppo’. Il decolleté dell’argentina, infatti, è assolutamente esplosivo, e tutti gli occhi sono caduti inevitabilmente lì. Impossibile non rimanere affascinati dalle forme sinuose e sensuali di Belen. Siete d’accordo anche voi?