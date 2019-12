Belen Rodriguez sensualissima e senza abiti su Instagram: boom di like e commenti da parte dei follower, il social ‘si accende’

Belen Rodriguez non smette mai di stupire i propri fan, con le sue foto sui Social. L’Argentina stasera ha condiviso con i fan lo scatto di uno dei ultimi shooting fotografici, che sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan sul social network. Bella e brava, ultimamente è stata spesso al centro del gossip mondano, sia per la ritrovata serenità col marito Stefano, sia per gli impegni lavorativi che l’hanno vista protagonista nell’ultimo periodo. La showgirl sempre in giro tra i vari shooting, non perde mai occasione per condividere con i suoi amati follower alcuni scatti che la riguardano.

Belen Rodriguez senza abiti su Instagram: il boom di like

In questi giorni, la bellissima showgirl argentina è stata protagonista di un particolarissimo servizio fotografico, che l’ha vista alle prese con un vedo non vedo davvero sensuale. La Rodriguez, infatti, ha posato completamente nuda, coperta solamente da un sottile velo rosso che ha coperto strategicamente il seno della modella. Belen ha postato poco fa la foto su Instagram, ricevendo in pochissimo una sfilza interminabile di commenti super positivi e un bel numero di likes, al momento ne sono circa 81 mila! Nella foto, la showgirl appare di profilo, con un trucco molto marcato, sia per gli occhi che per le labbra, dai toni caldi; le labbra sono colorate di un rosso intenso, lo stesso rosso del velo. I capelli sono tirati all’indietro da una coda di cavallo, con qualche ciocca di capelli che le accarezza il viso. I follower si sono scatenati sotto la foto con commenti di approvazione e adulazione di ogni tipo, per l’argentina, amatissima qui in Italia.