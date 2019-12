Chi è Davide Marzullo, il vincitore del talent show di Antonino Cannavacciuolo ‘Chef Accademy’: età, carriera e vita privata

Il nuovo Talent Show in onda su Sky e condotto da Antonino Cannavacciuolo è giunto al termine della sua prima stagione. Il vincitore di questa prima edizione è stato Davide Marzullo, che si è cimentato in prove difficili e al cardiopalma. Con lui altri 9 concorrenti che hanno inseguito il sogno dell vittoria fino all’ultimo piatto. Davide si è sfidato in finale con Nicole Bartolini, altra concorrente, con cui ha avuto luogo un duello ispido per la vittoria del titolo. Alla fine Davide è riuscito ad avere la meglio sulla sfidante, proponendo un piatto davvero innovativo, che ha conquistato la giuria e lo che Antonino Cannavacciuolo, ‘message in a bottle’: un roll di carpaccio di trota con le sue uova, vongole, pompelmo e salsa al burro acido accompagnato da un elegante pont souffle. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più su questo giovanissimo talento, come la sua età, la carriera e la vita privata.

Chi è Davide Marzullo: età carriera e vita privata

Le informazioni su Davide Marzullo sono davvero poche, ma sappiamo con certezza che è un vero e proprio talento in cucina! Davide vive ad Uboldo, un piccolo paesino in provincia di Varese e ha 23 anni. Davide ha frequentato l’Istituto Superiore Ipc Falcone di Gallarate e ha iniziato a sviluppare la sua passione per la cucina sin dalla tenera età. Marzullo ha, infatti, avuto la possibilità di avvicinarsi alla cucina, grazie a un suo zio, che gli ha permesso di fare esperienza e muovere i primi passi tra i fornelli. Con dedizione e speranza, ha deciso di prendere parte al talent show per mettersi alla prova e riuscire a conquistare un posto nella cucina dello chef Cannavacciuolo, come realizzazione di un sogno, dopo tanti anni di gavetta. Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, ma possiamo dirvi che ha un profilo social Instagram abbastanza seguito.