Chiara Biasi, la camicia è super scollata: tutti notano quel particolare ‘dettaglio’, pioggia di commenti per l’influencer, ecco cos’è successo.

Chiara Biasi è una delle influencer più seguite e apprezzate del web. Ultimamente ha fatto molto discutere e parlare di sé per uno scherzo subito da Le Iene, durante il quale si è lasciata andare a un’uscita considerata da molti poco felice, riferita ai guadagni esorbitanti delle influencer come lei. Aldilà di qualche critica, però, Chiara è davvero molto amata e fa impazzire quotidianamente i suoi 2 milioni e 400mila followers con le foto e i video che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato e la sua incredibile bellezza. Poco fa ha pubblicato uno scatto in cui indossa una camicia super scollata. Tutti, però, hanno notato un ‘dettaglio’ e hanno invaso di commenti il suo post: ecco cos’è successo.

Chiara Biasi, camicia ‘troppo’ scollata: tutti gli occhi sono su quel ‘dettaglio’, pioggia di commenti per lei

Chiara Biasi incanta quotidianamente i suoi followers con foto e video che mettono in evidenza la sua innegabile bellezza e sensualità. Poco fa la sexy influencer ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, in cui mostra ai fan il suo outfit pima di uscire e partecipare a un evento a cui ha preso parte, tra l’altro, anche Chiara Ferragni. Nella foto in questione, la Biasi è inginocchiata e indossa un paio di pantaloni classici grigi con sopra una camicia azzurra velata a pois. La particolarità della sua camicia, però, è che ha una scollatura molto profonda, praticamente tutta aperta sul davanti fino all’ombelico. Impossibile non guardare il decolletè da urlo di Chiara, che si intravede appena. Ma non è tutto.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare che i capelli della Biasi sembrano più corti del solito. Tantissimi infatti i commenti in cui le chiedono se li abbia tagliati, alcuni le dicono anche che starebbe meglio con un caschetto corto. In realtà, però, la chioma della Biasi è semplicemente raccolta indietro, e quindi il taglio è solo un effetto ottico. A voi piacerebbe vederla con i capelli più corti?