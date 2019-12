In questa ultima foto su Instagram, Elodie si lascia immortalare con indosso un capo di lingerie rosso, ma quando accavalla la gambe sul divano..

Bella come poche la nostra Elodie. Pochissime ore fa, la sensualissima voce di ‘Margarita’ ha condiviso uno scatto davvero incredibile. Certo, non è assolutamente la prima volta che l’ex cantante di Amici si lascia immortalare in foto davvero mozzafiato. Tuttavia, con quest’ultima si è letteralmente superata, c’è da dirlo. Se fino a questo momento, infatti, abbiamo avuto la possibilità di ammirare la sua bellezza in intimo, adesso, invece, possiamo ammirarla con indosso un sensualissimo capo di lingerie di colore rosso. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’immediata attenzione da parte dei suoi followers. Sapete perché? Tranquilli, ve lo spieghiamo subito.

Elodie in lingerie rosso: la posizione ‘particolare’ delle gambe infiamma Instagram

In occasione delle festività natalizie, Elodie si è lasciata immortalare con indosso un fantastico ed entusiasmante capo di lingerie in colore rosso che, immediatamente, ha catturato l’attenzione di tutti. Oltre che, infatti, a notare ed ammirare la sua particolare bellezza, c’è un altro dettaglio che, com’è giusto che sia, non può assolutamente passare inosservato. Di cosa parliamo? Vi mostriamo immediatamente la foto. Guardate con i vostri occhi:

Ci avete fatto caso anche voi? Da come si può chiaramente notare dalla foto riproposta in alto, la posizione delle gambe assunta dall’ex cantante di Amici è davvero ‘particolare’. Si lascia immortalare così: seduta sul divano e con le gambe accavallate. Tuttavia, non si può fare a meno di notare che la lingerie indossata è troppo corta. Per questo motivo, data la posizione assunta, le sue belle e lunghe gambe non possono affatto passare inosservate.

La cantante cambia look, ma non convince i fan

È sempre molto attiva sui social, l’ex cantante di Amici. È proprio per questo motivo che, pochissimi giorni fa, ha condiviso su instagram una foto del suo cambio look. Nulla di grave, ovviamente. Soltanto che, per la foto in questione, la giovane fidanzata di Marracash ha sfoggiato una pettinatura diversa dal solito. Eccola:

Una nuova pettinatura che, dati alcuni commenti, non sembra essere piaciuta a tutti:

A voi, invece, piace?