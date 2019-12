Emma Marrone ha un fidanzato? Guido Milani, bellissimo e giovanissimo, sembra essere riuscito a conquistare il cuore della “più single d’Italia”.

Emma Marrone ha finalmente trovato un fidanzato? Pare proprio di sì, anche se la cantante salentina ha voluto un po’ scherzare sulla differenza d’età nell’intervista rilasciata a ‘Chi’. che intercorre tra lei e il bellissimo Guido Milani, il modello di appena 22 anni che ha trascorso le vacanze in montagna con lei.

Emma Marrone: “Sembro una milf!”

La vita sentimentale di Emma Marrone non è stata esattamente rose e fiori: dopo la relazione con Stefano De Martino, bruscamente interrotta a causa del tradimento di lui con Belen Rodriguez, Emma si fidanzò con Marco Bocci. Alla fine del fidanzamento con quest’ultimo Emma rimase single per molto tempo, mentre Marco ritrovava l’amore e la serenità al fianco di Laura Chiatti, destinata a diventare anche la madre dei suoi figli.

Dopo aver scherzato molto spesso sulla sua apparente sfortuna in amore, sembra che Emma abbia finalmente deciso di accogliere a braccia aperte la freccia di cupido: il fortunato si chiama Guido Milani, fa l’influencer e lavora per la Next Management, la stessa agenzia che rappresenta gli interessi di Emma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guido Milani (@guidomilani) in data: 3 Ott 2019 alle ore 4:12 PDT

Guardando le foto del suo profilo ufficiale Instagram si capisce che Giulio sia riuscito a conquistare i suoi oltre 48.000 follower grazie a un mix spettacolare di bellezza ed eleganza. Guido sembra infatti deciso a non puntare sul fisico (nonostante sia perfetto) per tenere alta l’attenzione dei fan: preferisce pubblicare primi piani spettacolari, fotografie di moda e di opere d’arte. Come dare torto a Emma se si sente attratta da un ragazzo del genere? La cantante però sembra soffrire un po’ per la differenza d’età: ha già dichiarato che, dopo le fotografie della vacanza in montagna che sono circolate in questi giorni, presto tutti cominceranno a chiamarla Milf!