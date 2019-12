Eros Ramazzotti dimentica la sua ex Marica Pellegrinelli? Il cantante è il protagonista di uno scoop del settimanale Oggi: pare abbia avuto un ritorno di fiamma. Ecco di cosa si tratta.

Il gossip continua a parlare di Eros Ramazzotti: il famoso cantante si è lasciato da poco con Marica Pellegrinelli, ora impegnata tra le braccia di Charley Vezza. Dopo 10 anni di storia i due hanno annunciato la loro rottura tramite i social e l’autore di ‘Più bella cosa‘ si mostrò particolarmente affranto. Nelle ultime ore, dalle pagine del settimanale Oggi, è stata lanciata un’indiscrezione: pare che Eros abbia una fiamma, non nuova però! Scopriamo qualcosa in più!

Eros Ramazzotti dimentica Marica Pellegrinelli: ritorno di fiamma con una sua ex

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, Eros Ramazzotti sarebbe vicino ad una sua ex fidanzata. Il giornale scrive che per il cantante questo è un periodo sereno e ricco di novità: pare abbia trovato l’entusiasmo anche grazie ad un ritorno di fiamma. “Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione” sono le parole di Oggi.

Chi sarà la fortunata? Al momento non si sa nulla del rumors e tra i fan è già partito il toto-nome di chi potrebbe essere la donna. Di certo non sarà Marica che sta vivendo a pieno la sua love story con l’imprenditore Charley Vezza. La coppia non si nasconde più e pochi giorni fa hanno partecipato insieme ad un evento a Milano. Ovviamente non sarà la sua ex moglie, Michelle Huzinker, da cui è nata la splendida Aurora: la famosa conduttrice, attualmente impegnata in All Together Now, è felicemente sposata con Tommaso Trussardi. Beh, allora, chi sarà?