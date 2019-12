Federica Pellegrini ‘obbligata’ a farlo: inedito retroscena, lo racconta solo adesso

Pochissime ore fa, Federica Pellegrini ha raccontato un inedito retroscena sulla sua vita: è stata ‘obbligata’ a farlo, ecco a cosa si riferisce.

Federica Pellegrini è davvero seguitissima sui social. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, si è concessa ai suoi followers. Mentre era nella fase del ‘trucco e parrucco’ per un evento a Milano, la campionessa di nuoto ha iniziato a rispondere, così, alle domande più curiose che le venivano poste, tramite Instagram Stories, dai suoi fan. Si sono davvero scatenato i suoi sostenitori, c’è da dirlo. Le hanno chiesto praticamente di tutto: di mostrare i piedi, qual è il suo stato d’animo in previsione dell’addio allo sport e tanto altro ancora. Era più che inevitabile, quindi, che in questa chiacchierata, Federica raccontasse un po’ di se. Infatti, ad una domanda ben precisa di un utente social, la Pellegrini ha raccontato di un particolare retroscena sulla sua vita. Vi anticipiamo che, da come lei stessa racconta, è stata ‘obbligata’ a farlo. Di cosa parliamo? Vi raccontiamo tutto.

Federica Pellegrini, l’inedito retroscena: è stata ‘obbligata’ a farlo

Non solo entusiasmanti scatti fotografici ed racconti di spiacevole ‘imprevisti’, ma anche racconti personali. È proprio questo che, pochissime ore fa, Federica Pellegrini ha fatto su Instagram. Tramite domande e risposte, alle quali si sottopongono diversi Vip, la campionessa di nuoto ha avuto la possibilità di mettersi completamente a nudo di fronte ai suoi accaniti ed affezionati sostenitori. Come dicevamo precedentemente, infatti, ha raccontato completamente di tutto. A partire, quindi, dal suo attuale stato d’animo. Fino ai chilometri percorsi durante l’allenamento quotidiano. Ma non solo. Perché, di fronte ad una domanda precisa e particolare, la bella Federica svela un inedito retroscena. Ecco di che cosa parliamo:

“Per quale motivo hai iniziato a nuotare”, recita la domanda posta a Federica Pellegrini su Instagram. Spiazzante e, soprattutto, inedita è stata la risposta della campionessa. “Mi hanno costretta i miei genitori”, svela la giovane. Insomma, un retroscena davvero pazzesco. Anche perché, dati i risultati, sembra che abbiano fatto bene a ‘costringerla’ in questo cammino, no?

Per ulteriori news su Federica Pellegrini –> clicca qui