Una notizia di cronaca scuote il mondo dello spettacolo: ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe finita a processo, ecco cosa è successo

Ex concorrente del Grande Fratello Vip chiamata a processo e accusata di non aver pagato il conto: stiamo parlando di Serena Grandi, vincitrice del premio Oscar ed ex coinquilina della casa più spiata d’Italia. L’attrice sarebbe finita a processo, iniziato ieri 18 dicembre 2019 ma rinviato al 25 giugno 2020. La Grandi sarebbe stata accusata di non aver pagato il conto di un resort e i fatti risalirebbero al 25 giugno 2018, quando l’attrice era in compagnia dell’ex fidanzato Luca Iacomoni.

Grande Fratello Vip, la concorrente Serena Grandi a processo

Una brutta notizia travolge Serena Grandi. L’attrice ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e di recente ha interpretato anche un piccolo ruolo nella seconda stagione della fiction “Furore – Il vento della speranza“. L’attrice, inoltre, ha vinto il premio Oscar grazie alla partecipazione nel film “La grande bellezza“, diretto da Sorrentino e premiato come miglior film straniero. Questa volta, però, non sono i premi a parlare per lei, bensì le denunce. La Grandi, infatti, sarebbe stata accusata di non aver pagato il conto di un resort in cui ha alloggiato insieme al suo ex fidanzato Luca Iacomini il 25 giugno 2018. Tale resort si troverebbe nei pressi di Arezzo, in Toscana, e l’attrice avrebbe dovuto pagare un conto di 741,59 euro per il pernottamento e la pulizia della stanza. La vincitrice del premio Oscar sarebbe stata citata in giudizio e il processo sarebbe iniziato ieri. La causa, però, è stata rinviata al 25 giugno 2020 per l’ascolto dei testimoni e la sentenza.

La Grandi al momento non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazioni. Stesso discorso vale per il figlio, Edoardo Ercole, avuto da una relazione con Beppe Ercole. Si attendono risolti in questa vicenda che pare sia molto molto intricata.