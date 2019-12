Uomini e Donne, Ida e Riccardo: finalmente insieme, ma piovono critiche per un particolare ‘gesto’ della coppia.

Ebbene sì, sembrava un finale impossibile, ma Ida e Riccardo sono finalmente insieme. La coppia più ‘turbolenta’ del trono Over di Uomini e Donne ha deciso di riprovarci, mettendo da parte tutti i dubbi e le insicurezze. È stata Ida a dire l’ultima parola: dopo la proposta di matrimonio del bel pugliese, la dama sembrava non essere pronta a rituffarsi in una relazione che l’aveva già fatta soffrire molto. Ma al cuore, si sa, non si comanda. Ed Ida e Riccardo sono di nuovo insieme, più uniti che mai. C’è stato qualcosa però, che non ha convinto tutti i fan della coppia. Ed è proprio per questo che Riccardo ha voluto rispondere in prima persona alle critiche, attraverso alcune Instagram Stories. Scopriamo cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: le critiche sul web dopo il video dell’anello

Ida e Riccardo sono ufficialmente tornati insieme. Tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, la loro è una delle più amate in assoluto. E, finalmente, i fan possono gioire con loro, anche attraverso i social, dove i due innamorati condividono i loro momenti insieme. Ma non tutti hanno gradito un particolare ‘gesto’ della coppia, condiviso proprio sui social. Si tratta della sorpresa dell’anello, che Riccardo ha voluto postare nelle sue stories, per condividerla con i followers. Si tratta del famoso anello ‘rifiutato’ da Ida durante la proposta di matrimonio nello studio di Uomini e Donne. Ebbene, Riccardo glielo ha riconsegnato, e Ida, piena di gioia, lo ha accettato. Un momento bellissimo ed emozionante, ma, per qualcuno, troppo ‘privato’ da mostrare sui social. Riccardo ha voluto rispondere alle critiche con delle stories:

“Con voi abbiamo sempre condiviso tutto, sapete tutto di noi, momenti belli e momenti brutti. E allora perché non condividere anche questo momento bellissimo?”. Queste le parole di Riccardo, che spiega il motivo per cui si è sentito di mostrare ai fan la sorpresa preparata alla sua Ida: “È vero, potevamo farlo anche privatamente, ma ho sentito di volerlo condividere con voi”. Infine, il cavaliere e Ida ringraziano tutti per i tantissimi messaggi di affetto ricevuti negli ultimi giorni. E voi, cosa pensate della coppia nata a Uomini e Donne? Siete contenti del ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo?