Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati i protagonisti di uno splendido gesto: le immagini sono apparse su Instagram qualche istante fa.

In questo ultimo periodo, Francesco Totti ed Ilary Blasi sono stati spesso al centro dell’attenzione dei loro sostenitori. Soprattutto, in seguito alle dichiarazioni che la conduttrice romana ha fatto sul suo rapporto con l’ex capitano giallorosso. Ma non è finita qui. Perché, pochissimi istanti fa, l’ex letterina di Passaparola ha condiviso delle immagini che, senza alcun dubbio, non passeranno affatto inosservate. Tramite alcune Instagram Stories, la bella Ilary ha fatto sapere ai suoi followers di uno splendido gesto di cui sia lei che suo marito sono stati i protagonisti indiscussi. Di che cosa parliamo nel dettaglio? Tranquilli, ve lo spieghiamo immediatamente.

Ilary Blasi e Francesco Totti, splendido gesto: le immagini su Instagram

Senza alcun dubbio, è un gesto davvero splendido quello compiuto da Ilary Blasi e Francesco Totti pochissimi istanti fa. Perché sì, sono una coppia famosa e pubblica, eppure non hanno mai perso alcune caratteristiche che li hanno sempre contraddistinti dai loro colleghi. Di cosa parliamo? Della loro semplicità e genuinità. Già in diverse occasioni, l’ex letterina di Passaparola e l’ex capitano giallorosso hanno dimostrato ampiamente quali sono i reali valori della vita. Ma, con questo ultimo gesto ‘documentato’ su Instagram, ce ne hanno dato conferma. Pochissimi istanti fa, la conduttrice televisiva ha, infatti, condiviso tramite alcune IG Stories, delel immagini che non possono passare affatto inosservate. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questa splendido azione che, come dicevamo precedentemente, pochissimi istanti fa hanno compiuto Ilary Blasi e Francesco Totti. Molto probabilmente, in previsione delle vacanze natalizie, la coppia più famosa ed amata d’Italia ha voluto dare il proprio supporto a tutte quelle persone più bisognose e che si trovano nella comunità di Sant’Egidio. Insomma, un gesto davvero speciale. E che, da come si può vedere dalle immagini mostrate, ha lasciato tutti senza parole.