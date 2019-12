Oggi 19 dicembre esce nelle sale La Dea Fortuna, il film di Ferzan Ozpetek tanto atteso. Nel cast ci sono Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. Vi sveliamo quello che c’è da sapere sul film!

L’attesa è finalmente finita: oggi 19 dicembre arriva in tutti i cinema d’Italia il film di Ferzan Ozpetek, La Dea Fortuna. Si tratta di un dramma misto a commedia in cui si mescolano dolore e sentimenti con un pizzico di magia: lo stile del regista è davvero unico ed inimitabile. I protagonisti saranno Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Tricna: tre figure famose ed indubbiamente brave nel mondo del cinema italiano. In questa tredicesima opera di Ozpetek c’è anche la fantastica Mina che porta nel film la canzone ‘Luna Diamante’, scritta da Ivano Fossati e cantata da lei.

La Dea Fortuna: al cinema il film di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi ed Edoardo Leo

Ferzan Ozpetek torna al cinema con la sua tredicesima opera: in tutte le sale d’Italia oggi 19 dicembre esce La Dea Fortuna con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. Il film racconta di una coppia gay che sta insieme da più di quindici anni. I due sono in crisi da tempo: l’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini, lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di uno dei due, porterà una svolta nelle loro vite monotone.

La colonna sonora del film è Luna Diamante: lo splendido brano scritto da Ivano Fossati e cantato da Mina rende l’atmosfera ancora più ‘magica’. Il famoso regista ha rivelato di aver avuto l’idea del film dopo una telefonata di sua cognata che, per un problema di salute, ha chiesto a lui ed al suo compagno di occuparsi dei figli. “Mi è subito piaciuta l’idea che avrei potuto sviluppare. Mi andava di raccontare più che il solito primo incontro di una coppia, la fine di un rapporto quando l’erotismo si trasforma in affetto” ha raccontato Ozpetek.