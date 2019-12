Lapo Elkann vittima di un grave incidente stradale a Tel Aviv, in Israele: l’imprenditore è stato ricoverato in codice rosso, ecco le sue condizioni

Lapo Elkann è il secondogenito di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, nonché fratello di John Elkann, attuale presidente del gruppo Fiat, Ginevra Elkann, produttrice cinematografica, e nipote di Gianni Agnelli, meglio conosciuto come L’Avvocato. Lapo è presidente, fondatore e maggior azionista di Italia Independent Group, nonché membro del consiglio di amministrazione di Ferrari N.V. e responsabile Brand promotion di Fiat Group.

Lapo, circa dieci giorni fa, è stato vittima di un incidente stradale a Tel Aviv, in Israele. La notizia è trapelata solo adesso, quando fortunatamente l’imprenditore è fuori pericolo.

Lapo Elkann, le sue condizioni dopo l’incidente

Grave incidente stradale per il membro della famiglia Elkann: Lapo, circa dieci giorni fa, è stato ricoverato all’Assunta Hospital di Tel Aviv, in Israele. L’imprenditore è entrato nell’ospedale in codice rosso e in coma. Ha riportato varie fratture ed ha subito interventi chirurgici. La dinamica dell’incidente non sarebbe ancora chiara. Lapo ha perso conoscenza e fortunatamente nell’abitacolo con lui non erano presenti altre persone. In questo momento il nipote di Gianni Agnelli non è più ricoverato nell’ospedale israeliano, ma si trova in convalescenza in Svizzera, dove è sulla via del recupero.

La notizia è stata divulgata solo questa mattina, quando, in video conferenza con il Corriere della Sera, Lapo ha voluto sincerare tutti sulle sue condizioni: “Voglio innanzitutto ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato”. Il membro della famiglia Elkann poi ha aggiunto: “Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri ma un uomo con il cuore aperto”.