Durante la puntata di ieri di CR4, Alfonso Signorini ha ‘smascherato’ in diretta televisiva Marco Carta riguardo le sue ultime dichiarazioni sul GF Vip.

Il cast del Grande Fratello Vip, ormai, sta prendendo forma. Dopo l’annuncio di altri tre concorrenti ufficiali, aspettiamo con ansia gli altri nomi del cast. Assodato che Marco Carta non sarà presente, chi saranno gli altri? Chi lo sa. Ma a proposito del cantante sardo, pochissime settimane fa, vi abbiamo parlato delle sue parole in merito alla partecipazione al reality. Tramite un’Instagram Stories, l’ex vincitore di Amici aveva dichiarato di aver ricevuto la ‘chiamata’ per il reality, ma che l’aveva rifiutata. Ecco. In merito a questo, durante la puntata di ieri di CR4, Alfonso Signorini ha detto tutta la verità al riguardo.

Alfonso Signorini tuona contro Marco Carta: “La proposta non l’ha mai ricevuta”

Proprio in merito al presunto rifiuto che Marco Carta avrebbe fatto nei confronti del Grande Fratello Vip, è intervenuto Alfonso Signorini. Durante la puntata di ieri di CR4, il conduttore del reality di Canale 5 ha letteralmente smascherato il cantante sardo. “Marco Carta ha detto che ha detto di aver rifiutato la proposta per entrare nella casa, ma in realtà non l’ha mai ricevuta”, tuona il giornalista e direttore del settimanale ‘Chi’. Cosa accadrà adesso? Staremo a vedere!