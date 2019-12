Marco Carta risponde per le rime ad Alfonso Signorini in merito alla convocazione per il GF Vip: “Mettiamo i puntini sulle i”, ecco la versione del cantante.

Manca sempre meno al Grande Fratello Vip e il cast comincia sempre più a delinearsi. Alcuni concorrenti sono stati resi ufficiali nei giorni scorsi, gli ultimi tre proprio ieri sera da Alfonso Signorini a ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’. Tra i possibili nomi è circolato per un po’ anche quello di Marco Carta, anche se poi il cantante ha smentito la sua partecipazione, dicendo di essere stato contattato dalla produzione, ma di aver rifiutato. Ieri sera Alfonso Signorini lo ha ‘sbugiardato’, dicendo che il programma non lo ha mai cercato. Poco fa il cantante ha deciso di replicare, pubblicando la sua versione dei fatti e le prove che la sostengono: ecco cosa ha detto.

Marco Carta risponde a Signorini sul Gf Vip: ecco la versione del cantante

Marco Carta non ci sta, e dopo le parole di Alfonso Signorini, il quale a CR4 ha negato che il Grande Fratello Vip abbia mai contattato il cantante, ha deciso di rispondere per le rime al conduttore del reality, pubblicando su Instagram la sua versione dei fatti, con tanto di prove. Carta ha reso pubblico un messaggio privato inviatogli da una degli addetti ai lavori del Grande Fratello Vip, tale Annalisa, la quale gli chiedeva un incontro con gli autori del programma. Il messaggio è datato 21 novembre e sembra piuttosto inequivocabile.

“Ogni tanto bisogna mettere i puntini sulle i”, scrive Marco nella didascalia, aggiungendo poi che non avrebbe avuto alcun motivo di mentire sull’argomento, visto che non ne avrebbe tratto alcun vantaggio. La sua replica a Signorini è piuttosto dura. E voi da che parte state?

