Michele Cucuzza è stato ufficialmente inserito nel cast del Grande Fratello VIP da Alfonso Signorini: ecco chi è il giornalista che varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà.

Nelle scorse settimane Alfonso Signorini aveva promesso che nel suo Grande Fratello VIP non sarebbero stati inseriti personaggi misconosciuti o resi famosi esclusivamente dalla parentela o dalla frequentazione romantica con personaggi noti. Per mantenere fede alla sua promessa ha scelto di inserire nella rosa dei concorrenti della prossima edizione un volto notissimo della televisione italiana, amatissimo soprattutto dal pubblico femminile. Magnetici occhi azzurri, enormi capacità comunicative e soprattutto grande padronanza del mezzo televisivo sono i punti di forza sui quali Michele Cucuzza potrà contare anche in questa nuova avventura per conquistare il cuore dei telespettatori: è il futuro vincitore della prossima edizione del Grande Fratello VIP?

Chi è Michele Cucuzza? Vita privata e curiosità

Nato a Catania il 14 Novembre 1952, Michele Cucuzza è un giornalista, nonché conduttore televisivo e radiofonico. Ha cominciato a lavorare in Rai dal 1983, passando poi alla conduzione del Tg2 nel 1988, di cui sarà Direttore per dieci anni.

La grande fama televisiva arriva però grazie all’enorme successo del suo programma La Vita in Diretta che, andato in onda inizialmente su Rai2, venne poi “promosso” su Rai1.

Dopo aver continuato la propria lunga carriera su varie testate giornalistiche e su varie emittenti televisive e radiofoniche, è tornato alla ribalta nel 2019 partecipando come ospite fisso del programma di Nicola Savino 90 Special, sfoderando di nuovo la sua simpatia e la sua grande capacità di coinvolgere il pubblico.

Michele Cucuzza oggi ha due figlie, Matilde e Carlotta, nate da due differenti relazioni. Proprio quest’anno Matilde, figlia di madre francese, ha debuttato nell’alta moda Italiana all’età di soli 25 anni in qualità di modella. La ragazza però è anche analista finanziario laureata alla Bocconi. Carlotta Cucuzza invece, più giovane e nata da madre italiana, è innamorata di Parigi e vorrebbe trasferirsi in Francia appena finita l’università.