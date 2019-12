Giulia Salemi è arrivata a far sold out nei negozi per la sua collezione natalizia realizzata insieme al brand Zuiki: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Giulia Salemi è la famosa influencer ed ex concorrente del Grande Fratello VIP. Il suo percorso nella casa di Cinecittà è stato molto seguito soprattutto per la storia d’amore nata con Francesco Monte: i due hanno continuato a frequentarsi una volta usciti dal programma, ma l’amore da parte dell’ex tronista poco dopo si è spento. La Salemi ne ha sofferto, ma a distanza di mesi è tornata a brillare con il suo sorriso e dal reality è passata ad occuparsi di moda. Ecco cosa sta accadendo nella vita dell’italo persiana.

Giulia Salemi, splendida novità: nei negozi è sold out

La splendida Giulia Salemi sta girando l’italia per la sua capsule collection per il famoso marchio Zuiki. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello VIP ha dimostrato che ‘volere è potere’ ed è riuscita ad entrare nel mondo della moda. L’italo persiana, ex fidanzata di Francesco Monte, ha realizzato una ‘Power Collection Limited Edition Natalizia’ insieme a Zuiki. Per questo motivo il 7 dicembre 2019 ha iniziato il tour per i negozi sparsi in tutta Italia. Milano, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Venezia, Monza e tantissime altre mete sono tutte programmate: la Salemi sarà negli store a pubblicizzare la sua fantastica linea natalizia realizzata per Zuiki.

La splendida ex gieffina è arrivata a far sold out nei negozi! L’entusiasmo è stato alle stelle. Questo è uno dei post in cui annuncia l’appuntamento in store: indossa uno dei suoi abiti con la ‘variante argento Paillettes’.

“Grazie per l’amore che mi state dimostrando” scrive la giovane che non si aspettava di avere tutto questo successo con la sua collezione.