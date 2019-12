Pago è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, da quanto trapelato dal settimanale di Alfonso sembra abbia una corteggiatrice famosa.

Pago è, senza alcun dubbio, uno dei protagonisti indiscussi di questo 2019. In seguito alla sua partecipazione a Temptation Island Vip, il cantautore sardo ha catturato l’immediata attenzione da parte dei suoi fan. Il suo percorso sull’isola delle tentazioni ed, ovviamente, la conseguente separazione dalla sua fidanzata Serena Enardu non è assolutamente passato inosservato. Tanto che, come annunciato in un nostro recente articolo, Pacifico sarà uno dei concorrenti ufficiali di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, l’esperienza all’interno del reality di Canale 5 non sembra essere l’unica fantastica notizia. Perché, stando a quanto dichiarato sul settimanale Chi, sembrerebbe che il bel Settembre abbia una corteggiatrice famosa. Ebbene si. È proprio questo che, sulle pagine delle ‘chicche di gossip’, il direttore Signorini svela. Ecco i dettagli.

Pago, l’indiscrezione di Signorini: “Ha una corteggiatrice famosa”

Nonostante siano passati diversi mesi dalla fine della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu, come raccontato dal diretto interessato in una recente intervista a Verissimo, il cantautore sardo non ha completamente dimenticato la sua ex fidanzata. Ma, soprattutto, non ha mai smesso di amarla. Ebbene si. È proprio questo che, nella recente puntata dello show di Silvia Toffanin, ha dichiarato in diretta televisiva in prima persona. Ecco. Nonostante questa confessione, però, sembrerebbe che il bel Settembre abbia una pretendente. La clamorosa indiscrezione è stata lanciata dal settimanale ‘Chi’. Che, nel suo ‘chicche di gossip’, ha svelato che il cantautore sardo sembra avere una corteggiatrice famosa. “Lo riempie di inviti galanti e messaggi affettuosi”, si legge sul giornale. Ovviamente, non è stata affatto svelata l’identità della donna in questione. Ma come avrà reagito Pacifico? Da quanto si apprende, sembrerebbe che, al momento, sia inamovibile. Come ci fa sapere, infatti, il giornale, il cantautore sembra non aver ceduto ancora a questo avances. Cosa accadrà? Staremo a vedere!