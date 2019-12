Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, si è verificata una furiosa lite in studio tra due ospiti di Barbara D’Urso: interviene la padrona di casa.

Una nuova puntata di Pomeriggio Cinque è andata in onda. E, come al solito, si è dimostrata essere davvero imperdibile. Non soltanto per le tematiche di attualità e di cronaca affrontate, ma anche per l’argomento di cui si è discusso durante la seconda parte dell’appuntamento odierno. Dopo aver offerto, quindi, ampio spazio alla vicenda di Umberto, l’anziano ‘sepolto vivo’ dall’immondizia nella sua abitazione in Puglia, ed ulteriori fatti di cronaca davvero incredibili, Barbara D’Urso ha dedicato del tempo ad un’altra tematica importante: la bellezza. È proprio durante questo spazio che si è verificata una vera e propria lite in studio tra due ospiti della puntata. Pensate, sono volate della parole davvero durissime. Tanto che la padrona di casa è stata costretta ad intervenire per placare gli animi. Ecco cosa è successo.

Lite in studio a Pomeriggio Cinque: interviene Barbara D’Urso

Una puntata di Pomeriggio Cinque alquanto infuocata, c’è da ammetterlo. Durante l’appuntamento odierno, infatti, Barbara D’Urso è stata la spettatrice di una violenta lite in studio. Tanto che, come dicevamo precedentemente, è stata costretta ad intervenire per placare gli animi. Ma cosa è successo? Ve lo spieghiamo immediatamente. L’argomento affrontato nella seconda parte del programma riguardava la bellezza e anche la chirurgia estetica. È proprio per questo motivo che, seppur in collegamento, l’ex gieffina Floriana Messina è stata la protagonista indiscussa dello spazio. Ecco. Subito dopo la messa in onda di tutti i suoi interventi chirurgici, ha preso parola Roger Garth, ospite fisso del salotto televisivo. Che, senza troppi giri di parole, non ha perso occasione di poter esprimere tutto il suo dissenso. Non l’ha preso affatto bene Floriana. Che, visibilmente amareggiata, ha detto: “Ti faccio una faccia di schiaffi se non la finisci”. Immediata è stata la reazione della D’Urso. Che, dopo tale affermazione, ha esclamato: “Floriana, non dirle nemmeno per scherzo queste cose”.

