Shari è una delle semifinaliste di Sanremo Giovani: la cantante in passato ha già partecipato ad un programma televisivo, ecco quale e come è cambiata

Questa sera andrà in onda la puntata di “Sanremo Giovani“, condotta da Amadeus e con una giuria d’onore formata da Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Sul palco si esibiranno le dieci aspiranti Nuove Proposte. Solo cinque, però, otterranno il pass per accedere alla fase finale che si terrà sul palco dell’Ariston di Sanremo. Tra i concorrenti vi è anche Shari Noioso, unica donna in gara. La cantante proporrà il brano “Stella“.

Shari, dove l’abbiamo già vista e come è cambiata

La cantante ha iniziato a studiare pianoforte e canto all’età di sette anni. Il successo, però, arriva nel 2016, dopo aver partecipato ad un programma televisivo. Sanremo Giovani, infatti, non sarà la prima esperienza per la Noioso. La cantante ha partecipato ed è arrivata sino in finale a Tu si que vales. La cantante aveva appena tredici anni e da quel momento è cambiata molto, sia esteticamente – ovviamente allora era quasi una bambina – sia artisticamente. Dopo l’esperienza nel programma di Canale 5, infatti, la Noioso ha firmato il contratto con una casa discografica, ha pubblicato il primo singolo “Don’t you run”, oltre che il primo Ep. Negli ultimi anni, inoltre, ha aperto i concerti de Il Volo, ha scritto testi per svariati artisti ed ha collaborato con due cantanti in voga come Benji e Fede. Con questi ultimi, infatti, ha duettato nel brano “Sale“, uscito a settembre.

Dopo l’esperienza a Tu si que vales, la giovane cantante questa volta ci prova con Sanremo Giovani. Superare questa fase significherebbe esibirsi sul palco più prestigioso del nostro paese e concorrere per la vittoria finale. La Noioso si presenta con il brano “Stella”, dedicato a un’amica che non c’è più e al suo ricordo.