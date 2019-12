Taylor Mega si scaglia senza freni contro Piero Chiambretti dopo la puntata di CR4 di ieri: “Samo state insultate e minacciate’, attacco durissimo al conduttore.

Taylor Mega, si sa, è una che non ha troppi peli sulla lingua. Oltre a essere una donna bellissima e super sensuale, come dimostrano le sue immagini da urlo su Instagram, Taylor ha anche una forte personalità ed è sempre molto aperta e sincera. Ultimamente ha raccontato ai fan di aver avuto un problema di tossicodipendenza e di aver sofferto di un disturbo alimentare. Tutte cose molto ‘private’, delle quali ha parlato senza freni. Questa sua schiettezza è venuta fuori anche poco fa, quando si è scagliata a ruota libera contro Piero Chiambretti dopo l’ultima puntata di ‘CR4 – La Repubblica delle donne’, attaccando e accusando duramente il conduttore su Instagram: ecco le sue parole.

Taylor Mega, attacco senza freni a Piero Chiambretti: le pesanti accuse dell’influencer

Taylor Mega ha deciso di aprirsi e sfogarsi con i suoi fan su un argomento che l’ha fatta parecchio arrabbiare. L’influencer ha fatto una story in cui diceva che se avesse parlato probabilmente non sarebbe stata più invitata nei programmi Mediaset. Nonostante ciò, però, ha deciso di esporsi e vuotare il sacco contro quella che, secondo lei, è un’ingiustizia. Nei video pubblicati su Instagram, Taylor ha attaccato duramente Piero Chiambretti, perchè durante la puntata di ieri di CR4 ha chiesto scusa al pubblico per la ‘lite tra donne’ della settimana scorsa, riferendosi allo scontro di fuoco tra le sorelle Mega e Antonella Elia.

“Non è stata una lite”, ha specificato Taylor, “Io e mia sorella siamo state insultate pesantemente e minacciate da una tua opinionista”, ha detto, taggando nel video il profilo di Chiambretti. Secondo l’influencer, il conduttore avrebbe dovuto difenderle o quantomeno scusarsi con le sue ospiti per il comportamento della Elia, invece ha pensato a scusarsi solo con il pubblico. “Questa è violenza verbale sulle donne”, ha poi aggiunto Taylor, che ha invitato Chiambretti ad informarsi meglio sul lavoro che fanno le associazioni contro la violenza sulle donne.