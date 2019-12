Uomini e Donne Andrea Zelletta, incredibile sorpresa per Natalia: l’ex corteggiatrice è senza parole; ecco cosa è successo.

È una delle coppie più amate tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne. Parliamo di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che, dal momento della scelta nel programma della De Filippi, non si sono separati neanche un minuto. E questa sera, in occasione del compleanno della bellissima ex corteggiatrice, Andrea ha pensato di farle una sorpresa super romantica alla sua donna. Una sorpresa che lascia Natalia e gli invitati alla festa senza parole. Ecco cosa ha preparato l’ex tronista.

Uomini e Donne Andrea Zelletta, incredibile sorpresa per Natalia: anello di fidanzamento nel giorno del suo compleanno

Una serata magica per Natalia. L’ex corteggiatrice compie gli anni e, per l’occasione, il suo ‘principino’ Andrea le prepara una sorpresa davvero stupenda. Il tutto è immortalato nelle stories di Instagram della Paragoni. Cosa le ha regalato il bel Zelletta? Si, proprio come pensate: un anello di fidanzamento! Andrea racconta agli invitati che Natalia si lamenta spesso per il poco romanticismo del suo fidanzato. Ed ecco che Andrea si fa perdonare alla grande. Ecco alcuni screen della serata:

“Sappiamo tutti che Natalia è la mia fidanzata, ma voglio ufficializzarlo!”, con queste parole Andrea consegna il pacchettino alla sua Natalia. Dentro c’è uno splendido anello, che sancisce la loro unione. Natalia non trattiene le lacrime e bacia il suo amore, tra gli applausi e l’emozione di tutti gli invitati. Un momento magico per la coppia, che non si è mai separata da quando è nata a Uomini e Donne. Un vero e proprio colpo di fulmine, tra i due, che è diventato un grandissimo amore. Da questa sera, i due piccioncini sono ufficialmente fidanzati! E voi, cosa ne pensate di Andrea e Natalia? Vi piacciono insieme?