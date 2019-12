Wanda Nara ha fatto impazzire pochi minuti fa i social con un inquadratura dall’alto: il costume sembra essere davvero piccolo, il decolletè è in bella vista: gli occhi dei fan sono caduti tutti lì.

Wanda Nara è una delle donne più chiacchierate in Italia: la showgirl, opinionista di Tiki Taka e prossima al GF VIP al fianco di Alfonso Signorini, è anche moglie e agente di Mauro Icardi, ex Inter ed oggi giocatore del PSG. L’argentina è anche molto attiva sui social e regala quasi tutti i giorni scatti davvero piccanti: in compagnia del marito o da sola, non ha mai vergogna a mostrarsi senza veli ed in pose estremamente provocanti. Anche pochi minuti fa si è ripresa dall’alto con un costume piccolo per lei. Il decolettè è in bella mostra: il bikini esalta le sue forme ed Instagram è andato totalmente in tilt. Diamo un’occhiata.

Wanda Nara, costume striminzito: non copre tutto, Instagram in tilt

Wanda Nara ha mostrato le sue forme anche oggi tramite le sue IG story. La splendida argentina è stata ieri sera 18 dicembre ospite di CR4 La Repubblica delle Donne ed ha regalato ai telespettatori dichiarazioni davvero importanti. Essendo lei al centro del gossip, spesso è molto criticata e per questo motivo si è trovata a dire che solo in Italia le succedono cose simili: in Argentina è conosciuta di più e non ‘giudicata’. La moglie-agente ed opinionista televisiva non ha paura di dire sempre ciò che pensa: in particolare i tifosi dell’Inter, dopo il Caso Icardi, non hanno preso bene le mosse della procuratrice del giocatore.

Lasciando da parte questo, sui social è davvero una bomba. Pochi minuti fa la moglie agente di Icardi ha fatto alzare la temperatura a tutti: tramite la Instagram story si è mostrata dall’alto. Indossa un costume molto piccolo e la ripresa è dall’alto: gli occhi dei fan sono finiti tutti lì.