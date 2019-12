Alessandro Borghese, clamorosa e inaspettata rivelazione: “Ho scoperto da poco di avere un figlio”, ecco i dettagli dell’incredibile vicenda raccontata dallo chef.

Tutti lo conoscono per la sua simpatia e soprattutto per la sua maestria in cucina. Stiamo parlando dello chef Alessandro Borghese, figlio della grande Barbara Bouchet. Il suo volto è noto al grande pubblico soprattutto da quando è conduttore di alcuni programmi di cucina su Sky, il più famoso è senza dubbio ‘4 ristoranti’, in onda su Sky Uno dal 2015, nel quale giudica il confronto tra 4 ristoratori, eleggendo in ogni puntata un vincitore. Solitamente Alessandro espone poco la sua vita privata in tv e sui social, dove pubblica perlopiù cose che riguardano il suo lavoro. Poco fa, però, in un’intervista a La Repubblica, si è raccontato a 360 gradi, rivelando che ha da poco scoperto di avere un figlio dal 2006: ecco le sue parole.

Alessandro Borghese, la clamorosa rivelazione: “Ho un figlio dal 2006, l’ho scoperto da poco”

Alessandro Borghese ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Repubblica’, raccontando molto della sua vita privata, dal matrimonio con Wilma Oliviero, avvenuto nel 2009, solo 6 mesi dopo averla conosciuta, a un incredibile retroscena che nessuno conosceva. Il famoso chef ha infatti confessato di aver scoperto da poco l’esistenza di un suo figlio, nato nel 2006. “Prima di conoscere Wilma era un po’ ‘sportivo'”, ha dichiarato Borghese, riferendosi al fatto che cambiava spesso partner in passato.

Da una di loro ha avuto un figlio, e da poco ne è venuto a conoscenza. “L’ho scoperto e ora intendo prendermene cura dal punto di vista legale”, ha aggiunto Borghese, dicendo anche che vorrebbe incontrarlo, qualora gliene fosse data la possibilità. Lo chef, lo ricordiamo, ha altre due figlie, Alexandra e Arizona, nate dal matrimonio con Wilma Oliviero.