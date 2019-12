‘All Together Now’, Amato Scarpellino incanta i giudici: ma non è un volto nuovo al pubblico… ecco dove lo abbiamo già visto

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di ‘All Together Now’ condotto da Michelle Hunziker e Jay-Ax, ieri sera ospite d’onore Anna Tatangelo. Nella puntata di ieri sera tra i vari talentuosi ragazzi, uno in particolare ha rubato l’attenzione dei giudici, inizialmente per la sua avvenenza, ad esibizione inoltrata, è stata però la bravura a conquistare i giudici. Il giovane è un volto non del tutto sconosciuto al pubblico, poiché ha partecipato in passato ad un talent molto amato qui in Italia. Scopriamo chi è, e perché ha catturato così tanto l’attenzione della giuria…

Ieri sera ad ‘All Together Now‘ su Canale 5, tra i tanti concorrenti che si sono esibiti davanti alla giuria, composta da ben 100 esperti, uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti. Il ragazzo in questione è un ex concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi che ha colpito sin da subito la giuria. Inizialmente è saltato all’occhio il suo aspetto fisico, curato e imponente, ma sicuramente la sua voce e la sua bravura si sono fatti sentire, tanto da conquistare un punteggio di 81 su 100. L’ex cantante di Amici è Amato Scarpellino, concorrente dell’edizione 2005 del talent show. Anna Tantangelo, ospite d’eccezione, ha speso per lui bellissime parole, complimentandosi per la tecnica e l’interpretazione. Scarpellino aveva oltretutto mosso un invito molto speciale, chiedendo all’ex fidanzata di presenziare alla puntata, cosa che purtroppo non è successa, con gran dispiacere di tutti. Durante l’esibizione di ‘A chi mi dice’, Amato si lascia andare all’emozione, spiegando dopo che la canzone è stata scelta in onore del nonno scomparso un anno fa. Il giovane prima di andar via ha dichiarato di voler devolvere il ricavato di una eventuale vincita ad un centro di ricerca sui tumori.