Sanremo Giovani, Antonella Clerici e la scollatura ‘audace’: “Così li distrai”

Sanremo Giovani, Antonella Clerici e la scollatura ‘audace’ dell’abito indossato per la serata: “Così li distrai”.

È andata in onda ieri sera, su Rai Uno, una serata interamente dedicata a Sanremo Giovani. Durante lo show di ieri, condotto da Amadeus, sono stati scelti gli 8 giovani finalisti che, a febbraio, si contenderanno la vittoria. Una scelta a cui hanno preso parte televoto, giuria demoscopica, commissione musicale e giuria tv. Parte di quest’ultima giuria anche Antonella Clerici, che con la sua solarità ha illuminato la serata di Rai Uno. Ma c’è anche un altro dettaglio ad aver attirato l’attenzione dei fan. Si tratta della scollatura, particolarmente generosa, dell’abito che la Clerici ha scelto per la serata. Sul web, piovono commenti. E c’è chi ha pensato che Antonella possa aver distratto gli ospiti in studio con il suo décolleté. Diamo un’occhiata.

Antonella Clerici a Sanremo Giovani: la scollatura ‘audace’ colpisce tutti, “Così li distrai”

Pippo Baudo, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Gigi D’Alessio e Antonella Clerici. Sono stati loro i cinque illustri protagonisti della giuria vip che, ieri sera, ha contribuito a decretare gli otto finalisti di Sanremo Giovani. Tra loro, anche il figlio di Alessandro Gassmann. Appuntamento a febbraio per scoprire chi tra i giovani talenti la spunterà. Nel frattempo, però, durante la serata c’è qualcun altro che si è fatto notare. Si tratta della giurata Antonella Clerici: la sua scollatura ‘esplosiva’ non è passata inosservata. Ecco cosa ha pubblicato la splendida conduttrice sul suo profilo Instagram:

Antonella commenta la serata, definendo i ragazzi in gara tutti molto bravi. Ma, a colpire i suoi fan di Instagram, è la sua innegabile bellezza. L’abito in pailettes d’oro ha incatato tutti. E, diciamolo, anche la notevole scollatura sfoggiata dalla Clerici. Avrà distratto qualcuno durante la serata? Ecco alcuni commenti apparsi sotto la foto della conduttrice:

Una vera e propria pioggia di complimenti per Antonella, che ha lasciato tutti senza fiato con l’abito scelto per la serata di ieri. E voi, avete seguito la puntata? Chi è il vostro preferito tra i finalisti di Sanremo Giovani?