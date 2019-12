Asia Argento condivide con i fan il grave lutto che l’ha colpita: post commovente dell’attrice su Instagram, la foto in bianco e nero riceve migliaia di like.

Asia Argento è un personaggio particolare e molto controverso. Ultimamente è stata in tv, a ‘Live – Non è la D’Urso’, dove è tornata a parlare del passato e del movimento ‘me too’ durante un acceso e infuocato scontro con le famose 5 sfere del programma di Barbara d’Urso. Ospite insieme a Vladimir Luxuria, è stata anche protagonista di un ‘bollente’ bacio saffico a tre, come simbolo della lotto contro l’omofobia. Insomma, Asia sa sempre come far parlare di sé, e lo ha fatto anche poco fa, quando ha emozionato tutti con un post su Instagram nel quale ha parlato del grave lutto che l’ha colpita: la foto in bianco e nero ha commosso i followers, che hanno riempito di like il post dell’attrice.

Asia Argento, il grave lutto che l’ha colpita: ecco il suo commovente post su Instagram

Asia Argento ha commosso tutti poco fa con una foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram, nella quale ha ‘raccontato’ il dolore per il grave lutto che l’ha colpita. Nel giugno nel 2018, infatti, Asia ha perso il suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, morto suicida in un albergo in Francia. I due stavano insieme da circa un anno al momento del tragico evento, e la cosa ha segnato profondamente Asia, che credeva di aver trovato in lui l’uomo della sua vita.

Poco fa la figlia del grande Dario Argento ha pubblicato su Instagram una vecchia foto in bianco e nero, in cui lei e Bourdain sorridono felici, seduti a terra in strada. Il post non ha didascalia, nè commenti, ma ha raccolto migliaia di like e ha commosso i fan dell’attrice, perché dimostra, senza troppe parole, la grande nostalgia di Asia per il suo amore, perso in una circostanza tanto tragica e dolorosa.